Станислав Черчесов назвал лидера сборной Казахстана по футболу

Станислав Черчесов, главный тренер сборной Казахстана по футболу, ответил на вопрос о матче "Зенита" со "Спартаком" (0:0) в шестом туре российской премьер-лиги (РПЛ), а также высказался о защитнике санкт-петербургского клуба Нуралы Алипе, передают Vesti.kz.

- Как вам игра в целом и действия защитника казахстанской сборной Алипа?

- Нуралы - наш лидер, качества которого мне хорошо известны, поэтому смотрел встречи национального первенства "Елимай" - "Кызылжар" и "Кайсар" - "Жетысу", где также выступают несколько кандидатов в национальную команду, перед началом подготовки к старту в Лиге наций это важно. Что касается встречи в Петербурге, то еще до ее начала возникло ощущение, что "Спартак" может сыграть удачно и, судя по статистике и удалению Эраковича за полчаса до финального свистка, он был близок к победе. Обязательно пересмотрю игру в записи, но позже, - приводит его слова "СЭ".

Напомним, Алип появился на поле на 46-й минуте, заменив Сергея Волкова. Казахстанец находится в "Зените" с 2022 года. Сначала был арендован у "Кайрата", затем его выкупили за два миллиона евро (данные Transfermarkt). Соглашение Нуралы с российским клубом рассчитано до 30 июня 2028 года.