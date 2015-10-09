Вслед за звёздами? Российский игрок расторг контракт с клубом и может отправиться в КПЛ

Российский защитник Амир Мохаммад находится в поиске нового клуба и не исключает продолжения карьеры в чемпионате Казахстана, передают Vesti.kz.

"Двукратный чемпион ФНЛ интересен клубам из Казахстана, куда переезжают Нани, Пьянич, Мозес и другие звезды: 29-летний Амир Мохаммад расторг соглашение с "Балтикой" и выбирает новое место для продолжения карьеры. Он уже привлек внимание команд из Казахстана, Узбекистана и России. Возможно, скоро Мохаммад окажется в Премьер-Лиге Казахстана рядом со звездными футболистами", — сообщает российский инсайдер Иван Карпов.

Отметим, что Мохаммад имеет солидный опыт выступлений в российском футболе. В разное время он защищал цвета клубов "Квазар", "Легион Динамо", "Анжи", "Красный", курского "Авангарда", КАМАЗа, "Химок" и "Балтики".

За свою карьеру защитник дважды становился победителем Первой лиги чемпионата России — в составах "Химок" и "Балтики".

