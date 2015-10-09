Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Россия
Сегодня 08:18
 

Вслед за звёздами? Российский игрок расторг контракт с клубом и может отправиться в КПЛ

  Комментарии

Поделиться
Вслед за звёздами? Российский игрок расторг контракт с клубом и может отправиться в КПЛ ©Depositphotos/Dziurek

Российский защитник Амир Мохаммад находится в поиске нового клуба и не исключает продолжения карьеры в чемпионате Казахстана, передают Vesti.kz.

Поделиться

Российский защитник Амир Мохаммад находится в поиске нового клуба и не исключает продолжения карьеры в чемпионате Казахстана, передают Vesti.kz.

"Двукратный чемпион ФНЛ интересен клубам из Казахстана, куда переезжают Нани, Пьянич, Мозес и другие звезды: 29-летний Амир Мохаммад расторг соглашение с "Балтикой" и выбирает новое место для продолжения карьеры. Он уже привлек внимание команд из Казахстана, Узбекистана и России. Возможно, скоро Мохаммад окажется в Премьер-Лиге Казахстана рядом со звездными футболистами", — сообщает российский инсайдер Иван Карпов.

Отметим, что Мохаммад имеет солидный опыт выступлений в российском футболе. В разное время он защищал цвета клубов "Квазар", "Легион Динамо", "Анжи", "Красный", курского "Авангарда", КАМАЗа, "Химок" и "Балтики".


За свою карьеру защитник дважды становился победителем Первой лиги чемпионата России — в составах "Химок" и "Балтики". 

Столичный клуб КПЛ на 90-й минуте вырвал победу у чемпиона из Европы

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Италия, Неаполь   •   Общий этап, мужчины
29 января 01:00   •   не начат
Наполи
Наполи
(Неаполь)
- : -
Челси
Челси
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Наполи
Ничья
Челси
Проголосовало 4 человек

Реклама

Живи спортом!