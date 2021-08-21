Вратарь клуба Зайнутдинова стал рекордсменом по числу матчей в чемпионате России

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев стал рекордсменом по числу матчей в чемпионате России, передает "Чемпионат".

Матч пятого тура РПЛ против "Ахмата", на который он вышел в стартовом составе, стал для него 490-м в турнире.

Акинфеев превзошел рекорд бывшего одноклубника Сергея Игнашевича по этому показателю. Он выступает за ЦСКА уже 18 лет. Всего на счету кипера 678 встреч за московский клуб, в которых он пропустил 605 мячей, а также 286 матчей "на ноль". Контрактное соглашение Акинфеева с армейцами рассчитано до 30 июня 2022 года.

Напомним, что в ЦСКА выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, а помощником главного тренера является известный казахстанский специалист Григорий Бабаян.

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