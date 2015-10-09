Вратарь "Динамо" обвинил Зайнутдинова в пропущенном голе

Вратарь московского "Динамо" Андрей Лунев прокомментировал первый пропущенный мяч в матче 8-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) против "Спартака", передают Vesti.kz.

— Что произошло в эпизоде с первым голом в ворота "Динамо"?

— "Неразбериха. Был обычный заброс, я подсказал, но, возможно, Бахтиёр Зайнутдинов не услышал меня или периферическим зрением не увидел, поэтому выбил мяч", — сказал Лунев в эфире "Матч ТВ".

Встреча между "Спартаком" и "Динамо" завершилась со счётом 2:2. Первый мяч красно-белых был забит после ошибки полузащитника сборной Казахстана и "бело-голубых" Бахтиёра Зайнутдинова, а также вратаря команды Андрея Лунина.

После этой ничьей Спартак набрал 12 очков и расположился на седьмой позиции в турнирной таблице, тогда как Динамо с девятью баллами занимает восьмое место.