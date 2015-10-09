"Реал" устроил скандал и обратился в ФИФА перед матчем с "Кайратом" в ЛЧ

Мадридский "Реал" готовит обращение в Международную федерацию футбола (ФИФА) с целью оспорить качество работы арбитров в Ла Лиге, передают Vesti.kz.

Как сообщает официальный медиаканал клуба, документ будет включать подробный анализ спорных решений судей как нынешнего, так и прошлых сезонов.

Поводом для обращения стал матч четвёртого тура чемпионата Испании, в котором "сливочные" обыграли "Сосьедад" со счётом 2:1. "Королевский клуб" возмутил инцидент с прямой красной карточкой защитника Дина Хёйсена на 32-й минуте встречи.

Отметим, что мадридский клуб станет первым домашнима соперником алматинского "Кайрата" на общем этапе Лиги Чемпионов сезона 2025/26. Матч между командами пройдёт 30 сентября в Алматы.