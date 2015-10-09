Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 19:45
 

"Реал" устроил скандал и обратился в ФИФА перед матчем с "Кайратом" в ЛЧ

  Комментарии

"Реал" устроил скандал и обратился в ФИФА перед матчем с "Кайратом" в ЛЧ ©ФК "Реал Мадрид"

Мадридский "Реал" готовит обращение в Международную федерацию футбола (ФИФА) с целью оспорить качество работы арбитров в Ла Лиге, передают Vesti.kz.

Мадридский "Реал" готовит обращение в Международную федерацию футбола (ФИФА) с целью оспорить качество работы арбитров в Ла Лиге, передают Vesti.kz.

Как сообщает официальный медиаканал клуба, документ будет включать подробный анализ спорных решений судей как нынешнего, так и прошлых сезонов.

Поводом для обращения стал матч четвёртого тура чемпионата Испании, в котором "сливочные" обыграли "Сосьедад" со счётом 2:1. "Королевский клуб" возмутил инцидент с прямой красной карточкой защитника Дина Хёйсена на 32-й минуте встречи.

Отметим, что мадридский клуб станет первым домашнима соперником алматинского "Кайрата" на общем этапе Лиги Чемпионов сезона 2025/26. Матч между командами пройдёт 30 сентября в Алматы.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 4 4 0 0 8-2 12
2 Хетафе 4 3 0 1 6-4 9
3 Атлетик 4 3 0 1 6-4 9
4 Вильярреал 4 2 1 1 8-3 7
5 Барселона 3 2 1 0 7-3 7
6 Эспаньол 3 2 1 0 5-3 7
7 Алавес 4 2 1 1 4-3 7
8 Эльче 4 1 3 0 6-4 6
9 Атлетико М 4 1 2 1 5-4 5
10 Бетис 4 1 2 1 4-4 5
11 Валенсия 3 1 1 1 4-2 4
12 Райо Вальекано 3 1 1 1 4-3 4
13 Севилья 4 1 1 2 7-7 4
14 Сельта 5 0 4 1 4-6 4
15 Осасуна 3 1 0 2 1-2 3
16 Реал Овьедо 4 1 0 3 1-7 3
17 Реал Сосьедад 4 0 2 2 4-6 2
18 Мальорка 3 0 1 2 2-6 1
19 Жирона 4 0 1 3 2-11 1
20 Леванте 3 0 0 3 3-7 0

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Бильбао   •   Общий этап, мужчины
16 сентября 21:45   •   не начат
Атлетик
Атлетик
(Бильбао)
- : -
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Атлетик
Ничья
Арсенал
Проголосовало 12 человек

