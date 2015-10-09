Со счетом 2:2 завершился матч "Динамо" - "Спартак" с ошибкой Зайнутдинова

Московское "Динамо" и "Спартак" сыграли вничью (2:2) в матче восьмого тура РПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.
Уже на 19-й минуте Ливай Гарсия наказал хозяев за ошибку Бахтиера Зайнутдинова и вратаря голкипера "Динамо" Андрея Лунёва в обороне и открыл счёт.
Но "Динамо" быстро ответило: на 26-й минуте Бителло блестяще реализовал штрафной, а в компенсированное ко второму тайму время вывел бело-голубых вперёд - 2:1.
Перед перерывом главный тренер "Спартака" Деян Станкович получил прямую красную.
Однако "Спартак" не сдался - на 63-й минуте Гарсия оформил дубль и спас команду от поражения. После этой ничьи у красно-белых стало 12 очков и седьмое место в таблице, а "Динамо" с девятью баллами идёт восьмым.

