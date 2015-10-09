Со счётом 7:1 завершился матч сборной Казахстана

Сборная Казахстана по пляжному футболу уступила в матче за третье место на промо-финале EBSL 2025 – Euro Beach Soccer League в Италии, передают Vesti.kz.

Встреча против Азербайджана завершилась поражением казахстанской команды со счётом 7:1.

Таким образом, казахстанская сборная завершила турнир на 4-м месте. Промо-финал проходил в Виареджо, Италия, и стал важной проверкой для команды на международной арене.