Помощник главного тренера "Зенита" Анатолий Тимощук высказался о выходе казахстанского защитника Нуралы Алипа в матче РПЛ против "Рубина", передают Vesti.kz.

Тимощук отметил, что Алип отлично вышел на замену и помог команде. Встреча завершилась уверенной победой "Зенита" (4:0), а Алип появился на поле уже на 14-й минуте, заменив Нино, который покинул игру из-за травмы головы.

"Нино стал хуже видеть, попробовал играть, но потом сел на газон и передал, что нужна замена. Но Нуралы Алип уже был готов, вышел и полностью справился со своей ролью. Это очень радует, что ребята понимают — мы живем и работаем не теми 11 игроками, что выходят в стартовом составе, а все вместе, как единая семья. И только так можно добиться результата — все игроки, весь штаб, все работники клуба. Усилия всех должны быть направлены на то, чтобы помочь команде добиться результата. В этом плане игра с "Рубином" тоже получилась очень хорошей, — сказал Тимощук "Матч ТВ".

Для казахстанца это был 14-й матч в нынешнем сезоне РПЛ, в его активе значатся один гол и одна голевая передача.

Ранее сам Алип неординарно прокомментировал свой выход на замену в матче с "Рубином".

В следующем туре, 5 апреля, "Рубин" сыграет на выезде с "Крыльями Советов", а "Зенит" встретится в гостях с "Локомотивом".