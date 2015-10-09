"Я не готовился, пил чай и ел вафли". Алип - о внезапной замене

Защитник петербургского "Зенита" Нуралы Алип признался в эфире "Матч ТВ", что не был готов к раннему выходу на поле в матче 22-го тура РПЛ против "Рубина", передают Vesti.kz.

Встреча завершилась уверенной победой "Зенита" (4:0), а Алип появился на поле уже на 14-й минуте, заменив Нино, который покинул игру из-за травмы головы.

Алип помог "Зениту" одержать разгромную победу

- Каково это - экстренно выходить на замену?

- Скажу честно, я не готовился. Пил чай с Димой Чистяковым, ели вафли, и тут говорят: "Разминайся, выйдешь на поле". Тяжело было сразу войти, надо было чуть‑чуть подышать, побегать. Главное - победили и не пропустили. В первом тайме чуть торопились, хотели забить быстрый гол. К сожалению, не получилось. Из‑за этого чуть‑чуть была скованность. Во втором тайме, слава богу, забили первыми, а дальше уже сами видели, - сказал Алип.

Для казахстанца это был 14-й матч в нынешнем сезоне РПЛ, в его активе значатся один гол и одна голевая передача.

В следующем туре, 5 апреля, "Рубин" сыграет на выезде с "Крыльями Советов", а "Зенит" встретится в гостях с "Локомотивом".