В ЦСКА выступили с заявлением о Зайнутдинове

Футболист сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов идет на поправку после травмы. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

На сборах ЦСКА Зайнутдинов получил травму, у него было выявлено повреждение сухожилий мышц голени. Операция не требовалась.

"Зайнутдинов находится на заключительных этапах реабилитации. У него хороший прогресс. Ждем его в ближайшее время на поле", - информирует медицинский штаб "армейцев".

Напомним, российская премьер-лига (РПЛ) возобновится в марте, 5-го числа ЦСКА на выезде сыграет с "Сочи". В первой части чемпионата 24-летний Зайнутдинов провел 15 матчей, результативными действиями не отметился.