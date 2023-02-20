В ЦСКА выступили с заявлением о Зайнутдинове

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 13:05
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Футболист сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов идет на поправку после травмы. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

На сборах ЦСКА Зайнутдинов получил травму, у него было выявлено повреждение сухожилий мышц голени. Операция не требовалась.

"Зайнутдинов находится на заключительных этапах реабилитации. У него хороший прогресс. Ждем его в ближайшее время на поле", - информирует медицинский штаб "армейцев".

Напомним, российская премьер-лига (РПЛ) возобновится в марте, 5-го числа ЦСКА на выезде сыграет с "Сочи". В первой части чемпионата 24-летний Зайнутдинов провел 15 матчей, результативными действиями не отметился.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2 Спартак М 17 11 3 3 40-18 36
3 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4 Динамо М 17 8 5 4 33-21 29
5 ЦСКА М 17 8 5 4 30-18 29
6 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
8 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
9 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11 Крылья Советов 17 5 5 7 20-25 20
12 Пари Нижний Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14 Локомотив М 17 3 4 10 20-34 13
15 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16 Торпедо М 17 1 3 13 7-30 6

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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