В России отреагировали на интерес ПСЖ и "Ман Сити" к Алипу

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Бывший полузащитник "Зенита" Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru отреагировал на слова председателя наблюдательного совета "Кайрата" Кайрата Боранбаева о предложениях к казахстанскому защитнику петербургского клуба Нуралы Алипу со стороны "Пари Сен-Жермена" и "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.

Нуралы Алип получил предложения от ПСЖ и "Манчестер Сити"

"Песню "Фантазер" надо включить и послушать. Это просто смешно. Я думаю, что это может быть связано с продлением контракта. Где они могли Алипа увидеть? Где он играл? Он же не играл на европейском уровне. Только сборная Казахстана. А что сборная? Не попала на чемпионат Европы. Мы же видим, какие футболисты сейчас играют на Евро, и какие клубы они представляют. Так что вряд ли можно об этом что-то говорить. Для начала ему надо бы в "Зените" закрепиться.

Я думаю, что на данный момент Алип и близко не подойдет даже для средней команды Лиги чемпионов. На данный момент, его уровень – Россия. А если он чем-то недоволен, то может вернуться в Казахстан, в "Кайрате» поиграть", - сказал Угаров.

Алип находится в "Зените" с 2022 года. Сначала был арендован у "Кайрата", затем выкуплен за два миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

В минувшем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ) 24-летний казахстанец провел 25 матчей, результативными действиями не отметился.

Метки:
Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Манчестер Сити ПСЖ Футбол Боранбаев Кайрат

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