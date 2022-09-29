Тяжело отказать? Адиев высказался об "Ахмате" после победы с Казахстаном в Лиге наций

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 09:08
©Vesti.kz, Турар Казангапов

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказался в интервью для "Чемпионата" об интересе со стороны клубов РПЛ, передает корреспондент Vesti.kz. Он признался, что решение ему далось нелегко.

Российский тренер выиграл с национальной сборной в Лиге наций, а в Адиеве были заинтересованы в РПЛ.

"Давайте немного окунемся в прошлое. Каждый раз, когда в "Ахмате" убирают тренера, всплывает моя фамилия. Это будет всегда, потому что мы с этим клубом не посторонние, а, можно сказать, родные. Поэтому наше сотрудничество всегда будет интересно и мне, и "Ахмату". Просто есть ряд дел, которые нельзя просто так бросить, развернуться и уйти. В очередной раз сложилось так, что наше совместное время с "Ахматом" не пришло. Посмотрим, что будет в дальнейшем.

Тяжело ли было отказать "Ахмату"? Может, дело в возрасте, но мне уже ничто не дается тяжело. Я ситуацию воспринимаю такой, какая она есть. Для меня важно свою жизнь и тренерский путь пройти прямо. Всегда есть нюансы, и невозможно быть хорошим для всех. Но я должен быть честен перед всевышним и перед собой - для меня это главный критерий.

Сложности не возникают, когда надо сказать кому-то "да" или "нет". Я считаю, что на данном этапе правильно сделать так. Мы постоянно на связи со спортивным директором, разговариваем о многих вещах. Знаю, что они искренне переживают за меня и желают удачи, я также переживаю за "Ахмат". А дружеские диалоги продолжаются", - подытожил Адиев.

"Стыдно не будет". Адиев раскрыл секрет работы с казахстанцами в Лиге наций

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

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Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 10 8 2 0 29-3 26
2 Ростов 10 6 4 0 19-12 22
3 ЦСКА М 10 6 2 2 21-9 20
4 Краснодар 10 6 2 2 21-14 20
5 Спартак М 10 6 1 3 22-11 19
6 Сочи 10 5 2 3 17-16 17
7 Динамо М 10 4 4 2 16-11 16
8 Ахмат 10 4 2 4 15-16 14
9 Оренбург 10 4 0 6 14-26 12
10 Пари Нижний Новгород 10 3 3 4 16-18 12
11 Крылья Советов 10 2 4 4 10-14 10
12 Локомотив М 10 2 3 5 13-18 9
13 Химки 10 2 2 6 11-19 8
14 Факел 10 1 5 4 13-20 8
15 Урал 10 1 1 8 5-19 4
16 Торпедо М 10 1 1 8 5-21 4

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Метки:
Адиев Магомед Лига наций Сборная РК по футболу Премьер-лига России Ахмат ФК

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