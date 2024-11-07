Россия
Сегодня 16:10

"Туда еще казах недавно перешел". Алип высказался о соперничестве с партнером по сборной Казахстана

©ФК "Зенит"

Защитник "Зенита" и сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип поделился ожиданиями от матча с "Ахматом" в российской премьер-лиге (РПЛ). Игра 15-го тура состоится 10 ноября в Грозном, передают Vesti.kz.

Недавно эти команды встретились на стадии первого матча 1/4 финала Кубка России, победу со счетом 3:0 одержал "Зенит". Во втором тайме у "Ахмата" на замену вышел нападающий казахстанской сборной Максим Самородов.

- Нуралы, какое впечатление на вас произвела команда "Ахмат"? Может быть, было что-то особенно запоминающееся после прошедшего матча?

- Против "Ахмата" нам всегда тяжело, помню, что все матчи трудные. Но вчера забили в первом тайме гол, во втором сразу же, по-моему, забили, и стало легче играть. Впереди у нас с ними игра в чемпионате - нужно подойти ответственно и забрать три очка, - приводит его слова пресс-служба "Зенита". 

- Наши игроки часто отмечают, что выезд в Грозный - один из самых сложных в сезоне. При этом мы вспоминаем прошлую игру - уверенная победа 5:1. Что вы думаете насчет визита в Грозный?

- Да, в прошлом сезоне 5:1 выиграли. Помню, нам нельзя было отдавать очки, мы и так отставали от своих конкурентов, и получилось 5:1. Ну, думаю, следующий матч будет тяжелый, потому что у них, я видел, в кубковом матче большинство основных игроков были на замене, во втором тайме вышли на 15-20 минут. 

- Нуралы, с "Ахматом" играть три раза за месяц - насколько это помогает подготовиться или, может быть, уже не так интересно?

- Почему? Интересно, всегда интересно с "Ахматом" играть, потому что там много знакомых игроков. Туда еще казах (Максим Самородов) недавно перешел, на него тоже интересно посмотреть, как он против нас сыграет. 

- Он, кстати, вышел на несколько минут. Вчера, может быть, успели с ним пообщаться...

- Да, мы еще после первого тайма пообщались, когда он разминался, так что все нормально.

- "Ахмат" опасен вдвойне, потому что находится на, по сути, дне турнирной таблицы?

- Сейчас все команды опасны. Тем более, они играют дома при поддержке болельщиков. Будет тяжело.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3 Локомотив М 14 10 1 3 28-17 31
4 Динамо М 14 8 3 3 28-16 27
5 Спартак М 14 7 4 3 21-12 25
6 ЦСКА М 14 7 3 4 22-9 24
7 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8 Акрон Тл 14 4 4 6 19-26 16
9 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12 Крылья Советов 14 3 3 8 12-21 12
13 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →