"Туда еще казах недавно перешел". Алип высказался о соперничестве с партнером по сборной Казахстана

Защитник "Зенита" и сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип поделился ожиданиями от матча с "Ахматом" в российской премьер-лиге (РПЛ). Игра 15-го тура состоится 10 ноября в Грозном, передают Vesti.kz.

Недавно эти команды встретились на стадии первого матча 1/4 финала Кубка России, победу со счетом 3:0 одержал "Зенит". Во втором тайме у "Ахмата" на замену вышел нападающий казахстанской сборной Максим Самородов.

- Нуралы, какое впечатление на вас произвела команда "Ахмат"? Может быть, было что-то особенно запоминающееся после прошедшего матча?

- Против "Ахмата" нам всегда тяжело, помню, что все матчи трудные. Но вчера забили в первом тайме гол, во втором сразу же, по-моему, забили, и стало легче играть. Впереди у нас с ними игра в чемпионате - нужно подойти ответственно и забрать три очка, - приводит его слова пресс-служба "Зенита".

- Наши игроки часто отмечают, что выезд в Грозный - один из самых сложных в сезоне. При этом мы вспоминаем прошлую игру - уверенная победа 5:1. Что вы думаете насчет визита в Грозный?

- Да, в прошлом сезоне 5:1 выиграли. Помню, нам нельзя было отдавать очки, мы и так отставали от своих конкурентов, и получилось 5:1. Ну, думаю, следующий матч будет тяжелый, потому что у них, я видел, в кубковом матче большинство основных игроков были на замене, во втором тайме вышли на 15-20 минут.

- Нуралы, с "Ахматом" играть три раза за месяц - насколько это помогает подготовиться или, может быть, уже не так интересно?

- Почему? Интересно, всегда интересно с "Ахматом" играть, потому что там много знакомых игроков. Туда еще казах (Максим Самородов) недавно перешел, на него тоже интересно посмотреть, как он против нас сыграет.

- Он, кстати, вышел на несколько минут. Вчера, может быть, успели с ним пообщаться...

- Да, мы еще после первого тайма пообщались, когда он разминался, так что все нормально.

- "Ахмат" опасен вдвойне, потому что находится на, по сути, дне турнирной таблицы?

- Сейчас все команды опасны. Тем более, они играют дома при поддержке болельщиков. Будет тяжело.