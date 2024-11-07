Разгромом обернулся матч клубов Алипа и Самородова в Кубке России
"Зенит" из Санкт-Петербурга сыграл с грозненским "Ахматом" в матче Кубка России по футболу, сообщают Vesti.kz.
"Зенит" из Санкт-Петербурга сыграл с грозненским "Ахматом" в матче Кубка России по футболу, сообщают Vesti.kz.
Встреча 1/4 финала состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
"Зенит" забил первый гол на 20-й минуте. Отличился Клаудиньо. На 53-й минуте Маттео Кассьера оформил второе взятие ворот, а окончательный счет на 88-й минуте оформил Александр Соболев.
Отметим, что защитник сборной Казахстана Нуралы Алип вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу целиком.
Нападающий национальной команды и "Ахмата" Максим Самородов появился на поле на 66-й минуте.
Отметим, что ответная игра в Грозном состоится 27 ноября.
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