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Разгромом обернулся матч клубов Алипа и Самородова в Кубке России

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Разгромом обернулся матч клубов Алипа и Самородова в Кубке России ©ФК "Зенит"

"Зенит" из Санкт-Петербурга сыграл с грозненским "Ахматом" в матче Кубка России по футболу, сообщают Vesti.kz.

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"Зенит" из Санкт-Петербурга сыграл с грозненским "Ахматом" в матче Кубка России по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча 1/4 финала состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

"Зенит" забил первый гол на 20-й минуте. Отличился Клаудиньо. На 53-й минуте Маттео Кассьера оформил второе взятие ворот, а окончательный счет на 88-й минуте оформил Александр Соболев.

Отметим, что защитник сборной Казахстана Нуралы Алип вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу целиком.

Нападающий национальной команды и "Ахмата" Максим Самородов появился на поле на 66-й минуте.

Отметим, что ответная игра в Грозном состоится 27 ноября.

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