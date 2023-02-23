ЦСКА без Зайнутдинова разгромно выиграл первый официальный матч в 2023 году. Видео

Новости спорта Футбол Россия
Вчера 22:54
©ПФК ЦСКА

Московский ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, одержал победу над "Краснодаром" в матче 1/4 финала Кубка России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла стадионе "ВЭБ-Арена" в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Забитыми голами отметились Мойзес (10-я минута), Федор Чалов (30-я) и Антон Заболотный (86-я). На 61-й минуте полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль не реализовал пенальти. Ответная игра состоится 28 февраля в Краснодаре.

Этот матч стал для "армейцев" первым официальным в 2023 году.

Зайнутдинов участие в игре не принимал, так как восстанавливается от травмы, полученной на межсезонных сборах команды в Турции. 

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2 Спартак М 17 11 3 3 40-18 36
3 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4 Динамо М 17 8 5 4 33-21 29
5 ЦСКА М 17 8 5 4 30-18 29
6 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
8 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
9 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11 Крылья Советов 17 5 5 7 20-25 20
12 Пари Нижний Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14 Локомотив М 17 3 4 10 20-34 13
15 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16 Торпедо М 17 1 3 13 7-30 6

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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