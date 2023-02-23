ЦСКА без Зайнутдинова разгромно выиграл первый официальный матч в 2023 году. Видео

Московский ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, одержал победу над "Краснодаром" в матче 1/4 финала Кубка России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла стадионе "ВЭБ-Арена" в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Забитыми голами отметились Мойзес (10-я минута), Федор Чалов (30-я) и Антон Заболотный (86-я). На 61-й минуте полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль не реализовал пенальти. Ответная игра состоится 28 февраля в Краснодаре.

Этот матч стал для "армейцев" первым официальным в 2023 году.

Зайнутдинов участие в игре не принимал, так как восстанавливается от травмы, полученной на межсезонных сборах команды в Турции.