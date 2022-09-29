В ЦСКА рассказали о травме Зайнутдинова после триумфа в Казахстане

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался об отсутствии Бахтиера Зайнутдинова, который не принимал участие в матче против "Сочи" в Кубке России, сообщает корреспондент Vesti.kz. Гол полузащитника принес сборной Казахстана досрочную победу в Лиге наций.

Московская команда выиграла со счетом 2:1, а Федотов рассказал о состоянии казахстанца.

"В первом матче в Астане он получил небольшое повреждение. Баха прилетел, съездил на плановый укол к врачу и теперь будем смотреть на сроки его восстановления", - приводит его слова официальный клубный сайт.

Российский ресурс "Чемпионат" дает расширенную версию комментария российского специалиста.

"Зайнутдинов в Астане получил небольшое повреждение, место прикрепления какой-то мышцы. Он прилетел, съездил на плановый укол к врачу. Будем смотреть на сроки восстановления этой травмы", - цитирует Федотова источник.

Добавим, ранее Зайнутдинов забил победный гол Казахстана в матче против Беларуси и досрочно принес национальной команде путевку в дивизион В Лиги наций.

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Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13 2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10 3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7 4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →