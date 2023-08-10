ЦСКА без Зайнутдинова всухую проиграл в Кубке России

В Москве состоится матч второго тура группового этапа Кубка России между местным ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, и воронежским "Факелом", сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась поражением хозяев со счетом 0:2. В составе "Факела" дубль оформил Максим Максимов, отличившийся на 15 и 79 минутах.

Зайнутдинов в состав ЦСКА на этот матч не вошел. В предыдущей игре армейцев, которая состоялась в рамках российской премьер-лиги, казахстанец получил травму.

Напомним, что по последней информации Турецкий "Бешикташ" согласовал условия трансфера Зайнутдинова и с самим футболистом, и с ЦСКА.

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