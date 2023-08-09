Зайнутдинов не вошел в состав ЦСКА на матч Кубка России

Сегодня, 9 августа, состоится матч второго тура группы A Кубка России между московским ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, и воронежским "Факелом", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве и начнется в 21:30 по времени Астаны.

Зайнутдинов не вошел в состав ЦСКА на этот матч. В предыдущей игре армецев, которая состоялась в рамках российской премьер-лиги, казахстанец получил травму.

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