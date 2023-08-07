Появились хорошие новости о состоянии Зайнутдинова

Футболист ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов избежал серьезной травмы. Об этом РИА Новости заявил директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.
Казахстанец получил травму на 35-й минуте домашнего матча третьего тура российской премьер-лиги против столичного "Локомотива" (4:1). Вместо него на поле появился 17-летний Михаил Рядно.
"Бахтиер Зайнутдинов накануне был заменен из появившегося дискомфорта в мышцах, но ничего серьезного выявлено не было. Все хорошо", - сказал Брейдо.
Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. В прошлом сезоне российской премьер-лиги он сыграл за армейцев 21 матч, забил гол и отдал три голевые передачи. Также он стал обладателем Кубка России-2023.
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