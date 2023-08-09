Появились новости о переговорах "Бешикташа" и ЦСКА по поводу трансфера Зайнутдинова

Турецкий "Бешикташ" завершил переговоры с московским ЦСКА по поводу трансфера полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, передают Vesti.kz.
Подробности в своем твиттере рассказал местный инсайдер Озджан Гекмен.
Российский клуб сумму, которую хочет выручить за казахстанца, с 6,5 миллионов евро до пяти.
Напомним, ранее турецкие СМИ сообщили, что "Бешикташ" согласовал условия контракта с самим футболистом.
Контракт 25-летнего Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года. Московский клуб купил игрока у "Ростова" за два миллиона в 2020 году. При этом портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в шесть миллионов евро.
Новый сезон Суперлиги Турции стартует 11 августа. Казахстанец там не будет считаться легионером.
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