Появились новости о переговорах "Бешикташа" и ЦСКА по поводу трансфера Зайнутдинова

Турецкий "Бешикташ" завершил переговоры с московским ЦСКА по поводу трансфера полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, передают Vesti.kz.

Подробности в своем твиттере рассказал местный инсайдер Озджан Гекмен.

Российский клуб сумму, которую хочет выручить за казахстанца, с 6,5 миллионов евро до пяти.

Напомним, ранее турецкие СМИ сообщили, что "Бешикташ" согласовал условия контракта с самим футболистом.

Контракт 25-летнего Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года. Московский клуб купил игрока у "Ростова" за два миллиона в 2020 году. При этом портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в шесть миллионов евро.

Новый сезон Суперлиги Турции стартует 11 августа. Казахстанец там не будет считаться легионером.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ