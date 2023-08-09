"Бешикташ" согласовал контракт с Зайнутдиновым. Подробности

Турецкий "Бешикташ" договорился с полузащитником сборной Казахстана Бахтиером Зайнутдиновым, выступающим за ЦСКА, по всем вопросам, контракт согласован. Об этом сообщает Sports Digitale.

Отмечается, что переговоры между клубами продолжаются. При этом армейцы снизили сумму, которую хотят выручить за казахстанца, до четырех миллионов евро.

Напомним, что ранее "Бешикташ" предлагал ЦСКА три миллиона евро за трансфер Зайнутдинова и еще три миллиона в качестве бонусов. Московский клуб требует сразу шесть миллионов евро.

Контракт 25-летнего Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года. Московский клуб купил игрока у "Ростова" за два миллиона в 2020 году. При этом портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в шесть миллионов евро.

Новый сезон Суперлиги Турции стартует 11 августа. Казахстанец там не будет считаться легионером.

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