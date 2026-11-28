Сегодня, 28 ноября, в матче 16-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) "Балтика" на своём поле сыграет с "Ахматом". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции этой встречи.

Матч пройдёт на стадионе "РосТех Арена" в Калининграде. Он начнётся в 21:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире эту игру покажет телеканал Qsport 3 Football.



На данный момент "Балтика" занимает восьмое место в РПЛ с 20 очками, а у "Ахмата" 17 баллов и 11-я строчка. После назначения нового главного тренера Ролана Гусева грозненцы выиграли два матча подряд в чемпионате.

Отметим, что в этой игре могут принять участие два казахстанских футболиста в составе "Ахмата" - Максим Самородов и Галымжан Кенжебек.

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