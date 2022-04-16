Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал игру казахстанского защитника Нуралы Алипа в матче с "Уралом" в рамках 25-го тура чемпионата России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Алип впервые попал в старт "сине-бело-голубых" на матч РПЛ.

"Алип смотрелся хорошо, он заслуживает место в стартовом составе. Он справился с задачей на игру и производит хорошее впечатление", - приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Напомним, Алип перешел в "Зенит" зимой на правах аренды. Правами на защитника обладает "Кайрат", с которым у него действует контракт до конца 2023 года. Он также был интересен другому клубу РПЛ.

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