"Зенит" одержал победу в первом матче Алипа в стартовом составе

"Зенит" уверенно разобрался с "Уралом" в 25-м туре чемпионата России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей отличились Клаудиньо (12-я минута), Юри Алберто (37-я) и Артем Дзюба (78-я). У проигравших один мяч отыграл Юрий Железнов (84-я).

Для казахстанского футболиста питерцев Нуралы Алипа минувшая игра стала примечательна тем, что он впервые вышел в стартовом составе российского клуба в рамках РПЛ. 22-летний защитник отыграл без замены.

Напомним, Алип перешел в "Зенит" зимой на правах аренды. Правами на защитника обладает "Кайрат", с которым у него действует контракт до конца 2023 года. Перед переходом в "Зенит" он был интересен другому клубу РПЛ.

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