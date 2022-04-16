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"Зенит" одержал победу в первом матче Алипа в стартовом составе

"Зенит" одержал победу в первом матче Алипа в стартовом составе
©premierliga.ru
Новости спорта Футбол Россия

"Зенит" уверенно разобрался с "Уралом" в 25-м туре чемпионата России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей отличились Клаудиньо (12-я минута), Юри Алберто (37-я) и Артем Дзюба (78-я). У проигравших один мяч отыграл Юрий Железнов (84-я).

Для казахстанского футболиста питерцев Нуралы Алипа минувшая игра стала примечательна тем, что он впервые вышел в стартовом составе российского клуба в рамках РПЛ. 22-летний защитник отыграл без замены.

Напомним, Алип перешел в "Зенит" зимой на правах аренды. Правами на защитника обладает "Кайрат", с которым у него действует контракт до конца 2023 года. Перед переходом в "Зенит" он был интересен другому клубу РПЛ.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2021/22"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2 Динамо М 25 16 4 5 45-24 52
3 ЦСКА М 25 13 5 7 37-25 44
4 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6 Локомотив М 23 10 7 6 33-29 37
7 Крылья Советов 24 10 5 9 30-26 35
8 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9 Спартак М 24 8 6 10 27-32 30
10 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11 Нижний Новгород(II) 24 7 6 11 22-34 27
12 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15 Урал 24 4 9 11 15-25 21
16 Арсенал Т 24 5 6 13 24-49 21

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Кайрат ФК Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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