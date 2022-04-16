Алип рассказал о победе в РПЛ и своем будущем в "Зените"

Казахстанский защитник "Зенита" Нуралы Алип прокомментировал "Чемпионату" победу над "Уралом" (3:1) в 25-м туре российской премьер-лиги (РПЛ) и высказался о своем будущем в команде из Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Для Алипа минувшая игра примечательна тем, что он впервые попал в старт "Зенита" в рамках РПЛ.

"Хочу поблагодарить тренерский штаб, что доверили сегодня сыграть в основе. Спасибо игрокам, что поддержали в начале матча. Рад, что помог команде выиграть 3:1. Контратаки у соперника были самыми опасными. С Чистяковым договорились: он сзади страхует, я спереди. Получилось, ну ему досталось. Самое главное - победа.

Двигаемся дальше. Следующий матч кубковый, задача выиграть, а дальше игра с "Краснодаром". Когда узнал, что буду в основе? За два дня наигрывали, до этого не думал, что в составе буду. Вчера тренер назвал окончательный состав. О своем будущем пока не знаю, конечно, хочу остаться, но это решает руководство", - отметил Алип.

Напомним, казахстанец перешел в российский клуб зимой на правах аренды. Правами на защитника обладает "Кайрат", с которым у него действует контракт до конца 2023 года. Он также был интересен другому клубу РПЛ.

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