Главный тренер "Ахмата" Ролан Гусев высоко оценил атакующих футболистов своей команды. Он выделил и обоих казахстанцев - Максима Самородова и Галымжана Кенжебека, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На подкасте у комментатора и журналиста Адама Ахмадова специалист ответил на вопрос - готовы ли его футболисты играть в испанский футбол, который хочет поставить грозненцам сам Гусев.

"В моём понимании, наверное, тренировочный процесс близок к испанскому. Мне кажется, что по качеству Касинтура, Самородов, Садулаев, Исма, Кенжебек - верхняя линия - все могут играть и в контроль мяча, и в быструю атаку на хорошей скорости. Поэтому посмотрим, во что это всё вылится. Опять же, на мяче все очень неплохо себя проявляют, и в "рондо" (квадрат), и в переходных фазах, когда перехватывают мяч - очень быстро расставляются. То, что мы хотим видеть, сразу принимают решения", - сказал тренер.



Напомним, что после назначения Гусева "Ахмат" выиграл два подряд матча в премьер-лиге (РПЛ).

Уже сегодня, 28 ноября, грозненцы проведут очередной матч в чемпионате:

Третья победа подряд? Прямая трансляция матча РПЛ с участием Кенжебека и Самородова