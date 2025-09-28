"Топовый". Черчесов получил высокую оценку после успеха в РПЛ

Аргентинский новичок грозненского "Ахмата" Брайан Мансилья оценил вклад главного тренера Станислава Черчесова в последних успехах клуба. Они не проиграли ни одного из семи матчей российской премьер-лиги (РПЛ) при нынешнем наставнике, сообщают Vesti.kz.

Вчера "Ахмат" в родных стенах разгромил "Акрон" со счётом 3:0. 28-летний Мансилья вышел на замену на 65-й минуте, при счёте 1:0, и оформил дубль, установив окончательный результат на табло.

"Эмоции очень хорошие, рад, что мы победили. Игра получилась очень тяжёлой. Да, я забил два гола, но для меня важнее достижение команды. Я потихоньку осваиваюсь в "Ахмате", всё хорошо. Тренер и партнёры помогают мне. Черчесов? Это топовый тренер, при нём мы стали играть лучше, о чём и говорит результат", - цитирует его слова "Матч ТВ".

Отметим, что после прихода экс-главного тренераЧерчесова "Ахмат" одержал четыре победы и трижды сыграл вничью в РПЛ.

Во вчерашнем матче в стартовом составе грозненцев сыграл казахстанский нападающий Максим Самородов, который был заменён на 65-й минуте встречи, как раз тогда, когда на поле вышел Мансилья.

