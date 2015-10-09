Казахстанские болельщики пожалели об увольнении Черчесова: что пишут фанаты в соцсетях?

Казахстанские любители футбола высказались об экс-тренере сборной Казахстана Станиславе Черчесове на фоне его успехов у руля грозненского "Ахмата" в российской премьер-лиге (РПЛ). Многие поменяли своё мнение и теперь жалеют, что специалисту не дали шанс поработать со сборной подольше. Корреспондент Vesti.kz цитирует слова болельщиков.

62-летний Черчесов возглавил "Ахмат" в августе, когда коллектив не имел набранных очков после трёх туров - все игры команда проиграла. И бывшему тренеру сборной Казахстана удалось наладить игру грозненцев.

За полтора месяца "Ахмат" ни разу не проиграл в РПЛ, добыв три победы и столько же раз сыграв вничью. Неудачи были только в Кубке России, но это всё равно не перечёркивает все плюсы, которые дал Черчесов в премьер-лиге. Самым громким был первый матч после назначения Станислава Саламовича - "Ахмат" дома неожиданно обыграл "Зенит" в РПЛ (1:0).

Станимир Стойлов принял решение по сборной Казахстана по футболу

Казахстанские болельщики уже не винят во всём Черчесова

Некоторые указали на то, что в провале сборной в Лиге наций в прошлом году виноват не Черчесов, а его подопечные.

"Он ведь говорил правду, сказав, что не хватает уровня (игрокам)". "Просто у нас игроки никудышные. А так, тренер с юмором и опытом". "Даже если привезут Гвардиолу, то толку не будет". "Я же говорил, что дело не в тренере".

"Ему надо было дать время. Реально говорю. Взяв за основу схему 4-3-3, начали бы показывать красивую игру, даже если бы и проигрывали". "Конечно, при нём сыграли вничью в первой игре (с Норвегией). Потом он перестроился в четыре защитника. Сначала не получалось, но когда начало получаться, раннее удаление Марочкина испортило игру (с Австрией). Более того, Самородов и Зайнутдинов были запасным в клубе, Алип и Тагыберген - травмированы. А при Алиеве мы вернулись к "автобусу" с пятью защитниками, проигрывая ещё жёстче. Хотя у него многие игроки были в хорошей форме".

Другие вспоминают, что у Черчесова были планы и стратегия по переходу к игре в четыре защитника, а после приходакоманда вновь начала играть в сверхоборонительный футбол.

"В уходе Черчесова виноваты некоторые наши журналисты, которые поднимали тему казахского языка. Теперь на его место пришёл Алиев - почему с ним не поднимаете эту тему?".

Ещё один любитель футбола обвинил в досрочном разрыве сборной Казахстана и Черчесова... журналистов. В частности, тех, кто поднимал тему государственного языка при российском наставнике.

Пользователи оставляли комментарии под постами аккаунта Goal kz в соцсетях VK и Telegram

Напомним, что Черчесов был тренером сборной Казахстана с лета 2024 года до января 2025-го. При нём команда провалилась в Лиге наций, набрав всего одно очков в шести матчах группы дивизиона В. Причём команда ни разу не забила, в сумме пропустив 15 голов.

Две недели назад, после сокрушительного гостевого поражения от Бельгии (0:6), главный тренер сборной Казахстана Алиев заявил о решении подать в отставку. Однако пока в КФФ не делали никаких заявлений на этот счёт.

Отметим, что следующий матч сборная Казахстана проведёт дома. 10 октября в Астане состоится очередная игра квалификации ЧМ-2026 против Лихтенштейна.

Футболист сборной Казахстана подчеркнул плюсы Черчесова