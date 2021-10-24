"Спартак" разгромно проиграл "Зениту" и потерпел самое крупное поражение в чемпионатах России

Московский "Спартак" разгромно проиграл петербургскому "Зениту" в матче 12-го тура РПЛ и потерпел самое крупное поражение в чемпионатах России по футболу.

Встреча в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 7:1. В составе "Зенита" голы забили Сердар Азмун (20-я и 36-я минуты), Клаудиньо (28), Андрей Мостовой (45+1, 56), Артем Дзюба (80, с пенальти) и Александр Ерохин (88). У проигравших отличился Куинси Промес (53). Защитник "красно-белых" Максимилиано Кофрие был удален с поля на 79-й минуте за две желтые карточки.

Данное поражение стало самым крупным для "Спартака" в чемпионатах России. В августе 2012 года "красно-белые" уступили "Зениту" со счетом 0:5. Ранее "Спартак" пропустил семь мячей в 2017 году в матче Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем" (0:7).

"Зенит" с 26 очками возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ), "Спартак", в активе которого 17 очков, занимает седьмое место.

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