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Россия
27 августа 21:25
 

Сенсацией обернулся матч "Зенита" с Алипом в составе

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Сенсацией обернулся матч "Зенита" с Алипом в составе ©ФК "Зенит"

"Зенит" из Санкт-Петербург сыграл в третьем туре с группового этапа Кубка России с самарским "Акроном", сообщают Vesti.kz.

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"Зенит" из Санкт-Петербург сыграл в третьем туре с группового этапа Кубка России с самарским "Акроном", сообщают Vesti.kz.

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В основное время матча в Самаре команды забили по одному голу. На второй добавленной к первому тайму минуте Дмитрий Васильев вывел "Зенит" вперед, а на 54-й минуте Иван Тимошенко с пенальти восстановил равновесие.

В серии пенальти "Акрон" одержал победу - 5:4. Единственным промахнувшимся в составе "Зенита" оказался Педро.

Отметим, что защитник сборной Казахстана Нуралы Алип вышел в стартовом составе "Зенита" и провел на поле весь матч. На 37-й минуте Алип заработал желтую карточку. Нуралы в текущем сезоне провел по одному матчу в Кубке России и РПЛ.

Напомним, что ранее "Зенит" обыграл в этом турнире "Факел" (3:0) и "Рубин" (1:0).

Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Футбол

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