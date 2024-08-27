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27 августа 21:43
 

Драма определила победителя матча "Ахмата" Самородова и Адиева

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Драма определила победителя матча "Ахмата" Самородова и Адиева ©ФК "Ахмат"

Грозненский "Ахмат" провел домашнюю встречу с московским ЦСКА на групповом этапе Кубка России, сообщают Vesti.kz.

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Грозненский "Ахмат" провел домашнюю встречу с московским ЦСКА на групповом этапе Кубка России, сообщают Vesti.kz.

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Встреча третьего тура группы C в Грозном завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Примечательно, что ЦСКА сумел открыть счет лишь в концовке матча: на 87-й минуте отличился Тамерлан Мусаев, а на 90-й гол забил Данил Круговой.

Отметим, что клуб экс-наставника сборной Казахстана Магомеда Адиева в этой игре обошелся без форварда национальной команды Максима Самородова, который оказался не заявки на этот матч.

Напомним, "Ахмат" ранее в этом турнире обыграл "Пари НН" (4:1) и уступил "Краснодару" (0:1).

Ранее Самородов получил травму в составе "Ахмата" и пропустил несколько игр.

В интервью Максим отмечал, что продолжает восстановление. Он помещен в резервный список сборной Казахстана на предстоящие матчи Лиги наций. 6 сентября команда Станислава Черчесова в Алматы сыграет с Норвегией, а 9-го на выезде с Норвегией.

Ахмат ФК ЦСКА Адиев Магомед Футбол Самородов Максим

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