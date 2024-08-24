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Самородов рассказал, сыграет ли он против Норвегии в матче Лиги наций

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Самородов рассказал, сыграет ли он против Норвегии в матче Лиги наций ©КФФ

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов прокомментировал свое состояние после травмы, полученной в матче за "Ахмат", передают Vesti.kz

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Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов прокомментировал свое состояние после травмы, полученной в матче за "Ахмат", передают Vesti.kz

Форвард оказался травмирован после игры Кубка России с "Краснодаром". 

"Первые три дня было ужасно, я практически ходить не мог. На данный момент состояние нормальное, выше среднего, можно сказать. Занимаюсь в тренажерном зале. Надеюсь, что смогу быстро восстановиться и попасть в расположение сборной. 

Конечно, хочу сыграть со сборной Норвегии. Там есть два игрока, которых я хотел бы увидеть вживую: Холланд и Эдегор. Мартина я видел вживую, но только с трибун. Это было, когда в Актобе прилетела молодежная сборная Норвегии, в 2015 или 2016 году. Теперь же хочется на одном поле с ними встретиться. Все-таки это игроки высшего класса. Но вообще, когда выходишь играть за свою сборную, то уже не думаешь, кто против тебя", - сказал игрок в интервью  Olimpbet Arena. 

Напомним, что 6 сентября сборная Казахстана сыграет первый матч в новом цикле Лиги наций. В Алматы команда Станислава Черчесова встретится со сборной Норвегии. 

Самородов Максим Сборная РК по футболу Ахмат ФК Лига наций Норвегия

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