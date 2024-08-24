Англия
Сегодня 21:00
Холанд набрал устрашающую форму перед матчем с Казахстаном
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"Манчестер Сити" провел матч второго тура чемпионата Англии, обыграв на своем поле "Ипсвич", передают Vesti.kz.
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"Манчестер Сити" провел матч второго тура чемпионата Англии, обыграв на своем поле "Ипсвич", передают Vesti.kz.
Команда Пепа Гвардиолы обыграла соперника со счетом 4:1. Хет-трик в составе "горожан" оформил форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд. Скандинавский нападающий имеет четыре гола после двух туров АПЛ.
Отметим, что сборная Норвегии с Холандом в составе сыграет 6 сентября в Алматы против сборной Казахстана. В составе сборной Норвегии у Холанда 31 гол в 33 матчах.
В группе Лиги наций соперниками Казахстана также являются сборные Словении и Австрии.
Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|2
|Брайтон энд Хов Альбион
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|3
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|4
|Ноттингем Форест
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|5
|Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|6
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|8
|Брентфорд
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|9
|Астон Вилла
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|11
|Фулхэм
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|12
|Манчестер Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|13
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|14
|Лестер Сити
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|15
|Челси
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|16
|Вулверхэмптон Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|17
|Саутгемптон
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|18
|Кристал Пэлас
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|19
|Ипсвич
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|20
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
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