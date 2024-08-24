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"Елимай" благодаря камбэку с "Кызылжаром" приблизился к лидерам КПЛ

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"Елимай" благодаря камбэку с "Кызылжаром" приблизился к лидерам КПЛ ©ФК "Елимай"

В домашнем матче чемпионата Казахстана "Елимай" сумел добыть тяжелую победу над "Кызылжаром", передают Vesti.kz

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В домашнем матче чемпионата Казахстана "Елимай" сумел добыть тяжелую победу над "Кызылжаром", передают Vesti.kz

В первом тайме гости сумели открыть счет, после контратаки отличился грузинский вингер Лука Имнадзе. 

Однако, во второй половине "Елимай" перевернул ход встречи и обрушил град атак на ворота соперника. Сначала отличился Иван Свиридов, а затем победный гол забил Роман Муртазаев - 2:1. Примечательно, что оба игрока вышли на замену. 

Таким образом, "Елимай" после 17 матчей в КПЛ имеет 28 очков. Выше клуба из Семея располагаются "Ордабасы", "Актобе" и "Кайрат". 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 9 4 3 25-13 31
2 Актобе 16 8 6 2 27-15 30
3 Ордабасы 14 8 5 1 24-11 29
4 Елимай 17 7 7 3 27-21 28
5 Тобол 14 6 4 4 20-14 22
6 Атырау 15 5 7 3 15-10 22
7 Кайсар 16 5 7 4 16-18 22
8 Кызылжар 17 5 4 8 17-17 19
9 Жетысу 17 4 7 6 14-20 19
10 Астана 13 5 3 5 14-12 18
11 Туран 14 3 3 8 11-22 12
12 Женис 15 2 3 10 9-25 9
13 Шахтер 16 2 2 12 7-28 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Елимай ФК КПЛ Кызыл-Жар СК Футбол

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