КПЛ
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"Елимай" благодаря камбэку с "Кызылжаром" приблизился к лидерам КПЛ
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©ФК "Елимай"
В домашнем матче чемпионата Казахстана "Елимай" сумел добыть тяжелую победу над "Кызылжаром", передают Vesti.kz.
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В домашнем матче чемпионата Казахстана "Елимай" сумел добыть тяжелую победу над "Кызылжаром", передают Vesti.kz.
В первом тайме гости сумели открыть счет, после контратаки отличился грузинский вингер Лука Имнадзе.
Однако, во второй половине "Елимай" перевернул ход встречи и обрушил град атак на ворота соперника. Сначала отличился Иван Свиридов, а затем победный гол забил Роман Муртазаев - 2:1. Примечательно, что оба игрока вышли на замену.
Таким образом, "Елимай" после 17 матчей в КПЛ имеет 28 очков. Выше клуба из Семея располагаются "Ордабасы", "Актобе" и "Кайрат".
Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Кайрат
|16
|9
|4
|3
|25-13
|31
|2
|Актобе
|16
|8
|6
|2
|27-15
|30
|3
|Ордабасы
|14
|8
|5
|1
|24-11
|29
|4
|Елимай
|17
|7
|7
|3
|27-21
|28
|5
|Тобол
|14
|6
|4
|4
|20-14
|22
|6
|Атырау
|15
|5
|7
|3
|15-10
|22
|7
|Кайсар
|16
|5
|7
|4
|16-18
|22
|8
|Кызылжар
|17
|5
|4
|8
|17-17
|19
|9
|Жетысу
|17
|4
|7
|6
|14-20
|19
|10
|Астана
|13
|5
|3
|5
|14-12
|18
|11
|Туран
|14
|3
|3
|8
|11-22
|12
|12
|Женис
|15
|2
|3
|10
|9-25
|9
|13
|Шахтер
|16
|2
|2
|12
|7-28
|8
|14
|Аксу Пв
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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