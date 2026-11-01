Нападающий "Ахмата" и сборной Казахстана по футболу Максим Самородов узнал оценку за матч с московским "Динамо" в российской премьер-лиге, передают Vesti.kz.

Встреча 13-го тура прошла в Москве и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Голами в каждом из таймов отметились Даниил Фомин (2-я минута) и Константин Тюкавин (77-я).

Самородов вышел в стартовом составе и был заменён на 76-й минуте. За свою игру казахстанец получил 6,2 от статистического портала Sofascore, такой же балл заработал другой игрок грозненского клуба Кирилл Щетинин. Эти оценки оказались самыми низкими в составе "Ахмата". А самого высокого рейтинга удостоился Клисман Цаке - 7,6.

Отметим, что ещё один казахстанский футболист грозненцев Галымжан Кенжебек не попал в заявку на игру.

"Динамо" с 28 очками лидирует в турнирной таблице, а "Ахмат" занимает предпоследнее, 15-е место с 11 очками.

7 ноября "Динамо" сыграет на выезде с "Факелом", а "Ахмат" в этот день примет "Родину".