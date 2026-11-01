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Самородову вынесли вердикт после поражения "Ахмата" в РПЛ

Максим Самородов. Фото: ФК "Ахмат"©

Нападающий "Ахмата" и сборной Казахстана по футболу Максим Самородов узнал оценку за матч с московским "Динамо" в российской премьер-лиге, передают Vesti.kz.

Встреча 13-го тура прошла в Москве и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Голами в каждом из таймов отметились Даниил Фомин (2-я минута) и Константин Тюкавин (77-я). 

Самородов вышел в стартовом составе и был заменён на 76-й минуте. За свою игру казахстанец получил 6,2 от статистического портала Sofascore, такой же балл заработал другой игрок грозненского клуба Кирилл Щетинин. Эти оценки оказались самыми низкими в составе "Ахмата". А самого высокого рейтинга удостоился Клисман Цаке - 7,6.

Отметим, что ещё один казахстанский футболист грозненцев Галымжан Кенжебек не попал в заявку на игру.

"Динамо" с 28 очками лидирует в турнирной таблице, а "Ахмат" занимает предпоследнее, 15-е место с 11 очками.

7 ноября "Динамо" сыграет на выезде с "Факелом", а "Ахмат" в этот день примет "Родину".

Турнирная таблица "Чемпионат России 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Динамо М 13 9 1 3 21-12 28
2 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3 ЦСКА М 12 7 4 1 21-12 25
4 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
5 Спартак М 12 7 2 3 21-10 23
6 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
8 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
9 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
10 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12 Акрон Тл 12 2 6 4 15-21 12
13 Родина Мс 13 3 3 7 15-28 12
14 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
15 Локомотив М 12 2 5 5 16-16 11
16 Факел 13 1 3 9 8-21 6

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