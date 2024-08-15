Самородов отказал бывшему клубу Куата. Еще был интерес от 3-кратного чемпиона

Новости спорта Футбол Россия
15 августа 20:10
©КФФ

Нападающий сборной Казахстана по футболу Максим Самородов в интервью "Чемпионату" рассказал, какие еще клубы им интересовались до перехода в "Ахмат", передают Vesti.kz.

В грозненский клуб он перешел из "Актобе" 6 августа, подписав контракт до 2028 года.

- Кроме "Ахмата", были другие варианты для продолжения карьеры? Все-таки ты хорошо выступил в отборе на Евро.
- Конкретики не было. Кроме Магомеда Мусаевича, еще звал "Оренбург", но я выбрал "Ахмат". В остальном знал ровно столько же, сколько и вы. Что-то писали в интернете.

- Как раз читали про интерес австрийского "Штурма" и московского "Локомотива".
- С "Локомотивом" (3-кратный чемпион России) действительно были какие-то разговоры, но до конкретики не доходило. Про "Штурм" видел только в интернете.

Напомним, что в начале 2020 года "Оренбург" подписал казахстанского футболиста Исламбека Куата, но уже в сентябре того же года он покинул российский клуб, не сумев закрепиться в его составе. Сейчас он защищает цвета "Астаны".

Ранее Самородов сравнил финансовые возможности "Зенита" с лучшими клубами Казахстана, а также рассказал, кто сыграл ключевую роль в его переходе в "Ахмат".

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2 Динамо М 4 3 0 1 8-3 9
3 Локомотив М 4 3 0 1 11-5 9
4 Спартак М 4 2 1 1 6-3 7
5 ЦСКА М 4 2 1 1 9-3 7
6 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
7 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
9 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
10 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
12 Акрон Тл 4 1 1 2 6-7 4
13 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
14 Крылья Советов 4 1 0 3 3-10 3
15 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16 Факел 4 0 1 3 1-7 1

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Метки:
Самородов Максим Ахмат ФК Премьер-лига России Локомотив Москва Оренбург ФК Куат Исламбек

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