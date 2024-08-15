Самородов отказал бывшему клубу Куата. Еще был интерес от 3-кратного чемпиона

Нападающий сборной Казахстана по футболу Максим Самородов в интервью "Чемпионату" рассказал, какие еще клубы им интересовались до перехода в "Ахмат", передают Vesti.kz.

В грозненский клуб он перешел из "Актобе" 6 августа, подписав контракт до 2028 года.

- Кроме "Ахмата", были другие варианты для продолжения карьеры? Все-таки ты хорошо выступил в отборе на Евро.

- Конкретики не было. Кроме Магомеда Мусаевича, еще звал "Оренбург", но я выбрал "Ахмат". В остальном знал ровно столько же, сколько и вы. Что-то писали в интернете.

- Как раз читали про интерес австрийского "Штурма" и московского "Локомотива".

- С "Локомотивом" (3-кратный чемпион России) действительно были какие-то разговоры, но до конкретики не доходило. Про "Штурм" видел только в интернете.

Напомним, что в начале 2020 года "Оренбург" подписал казахстанского футболиста Исламбека Куата, но уже в сентябре того же года он покинул российский клуб, не сумев закрепиться в его составе. Сейчас он защищает цвета "Астаны".

Ранее Самородов сравнил финансовые возможности "Зенита" с лучшими клубами Казахстана, а также рассказал, кто сыграл ключевую роль в его переходе в "Ахмат".