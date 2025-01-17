Мадридский "Реал" вышел в 1/4 Кубка Испании, обыграв "Сельту" со счетом 5:2, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра состоялась на поле "Реала". На 37 минуте Килиан Мбаппе открыл счет, а в дебюте второго тайма на 48 минуте Винисиус Жуниор удвоил преимущество. И казалось, что "сливочные" не испытают проблем.

Впрочем, на 83 минуте Жонатан Бамба сократил отставание, а на 91 минуте Маркос Алонсо сравнял счет - 2:2.

"Реал" в дополнительное время сумел сломить сопротивление клуба из Виго. На 108 минуте Эндрик вывел "сливочных" вперед. Федерико Вальверде на 112 минуте закрепил успех, а на 119-й Эндрик оформил дубль и установил окончательный результат.

Напомним, в недавнем финале Суперкубка Испании "Реал" разгромно уступил "Барселоне" (2:5).

Сами "сине-гранатовые" накануне разгромили в Кубке Испании "Бетис" - 5:1.