Раскрыто будущее Алипа в "Зените"

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Сегодня 21:16
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В агентстве Player Career Management, представляющем интересы защитника сборной Казахстана и "Зенита" Нуралы Алипа рассказали о будущем футболиста, передает Vesti.kz со ссылкой на Sport-express.ru.

"По Нуралы в ближайшее время будем обсуждать улучшение и продление контракта с петербуржцами. Интерес из других клубов? Он есть, но на данный момент мы сконцентрированы на "Зените", - сообщили в агентстве.

Алип поговорил с Зайнутдиновым о переходе в "Зенит"

В прошедшем сезоне 24-летний Алип провел 37 матчей в Кубке и чемпионате России, забив один гол.

Контракт казахстанца с "Зенитом" рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 миллиона евро. 

Метки:
Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

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