Алип поговорил с Зайнутдиновым о переходе в "Зенит"

По информации источников, Бахтиер Зайнутдинов в летнее трансферное окно может перейти в "Зенит". В беседе с корреспондентом Vesti.kz эту информацию прокомментировал защитник клуба из Санкт-Петербурга Нуралы Алип.

Игрок заявил, что был бы рад трансферу соотечественника:

"Я видел это в СМИ, потом разговаривал с Бахтиером, он говорит, что сам не знает и сейчас он восстанавливается после операции на нос. Хотел бы я его перехода? Конечно, было бы отлично".

Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" летом 2023 года. Трансфер обошелся стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро. За "орлов" казахстанец провел 37 матчей, забив один гол. В составе "Бешикташа" Зайнутдинов завоевал Кубок Турции, но в чемпионате команда заняла шестое место. Его контракт с турецким клубом рассчитан до конца сезона-2026/27.