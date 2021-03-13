Прямая трансляция матча ЦСКА с участием Зайнутдинова

Сегодня, 13 марта, московский ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, сыграет с тульским "Арсеналом" в рамках 22-го тура российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч состоится в Туле и начнется в 17:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

Зайнутдинов выйдет на поле в старте с первых минут.

На данный момент ЦСКА с 40 очками занимает второе место турнирной таблицы, отставая на два балла от лидирующего "Зенита". "Арсенал" (14) идет 15-м.