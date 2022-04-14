"Перспективный парень". Экс-форвард "Зенита" высказался о дебюте Нуралы Алипа в РПЛ

Экс-нападающий "Зенита", чемпион СССР 1984 года, а ныне тренер Сергей Дмитриев высказался о Нуралы Алипе и потенциальных новичках для команды из Санкт-Петербурга, информирует "Матч ТВ".

Бывший форвард считает, что казахстанец перспективный, но у него еще не сложилось цельного впечатления о казахстанце.

- Алип пока немного играет, по нему трудно что-то сказать. Хотя, возможно, и перспективный парень, - поделился Дмитриев. - А вот Чистяков явно прибавляет. Уверенность появилась. Если будут доверять и дальше, прогресс окажется налицо. Он очень неплохой защитник.

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Высказался Дмитриев и о трансферной политике российского клуба, которая будет зависеть от решения легионеров "Зенита".

- Думаю, что селекционная политика "Зенита" этим летом во многом будет зависеть от того, уедут бразильцы с колумбийцем Барриосом или останутся, - считает Сергей Дмитриев. - Если покинут команду, укреплять состав, конечно, надо. Но даже если останутся, 1-2 позиции стоит усилить. Причем я бы не сказал, что в первую очередь вратарскую, как многие говорят. Кержаков стабилен и вполне еще может играть, а молодой Одоевский был у меня по молодежи - перспективный парень. Если будут доверять, а он стараться - может вырасти в хорошего вратаря. И все будет нормально.

- Какие тогда позиции надо укреплять?

- Мне кажется, края полузащиты и обороны. Впереди и так народу много, во главе с Дзюбой. А вот на флангах - не очень.

Добавим, что ранее появилась информации о дальнейшем сотрудничестве "Зенита" с Алипом, который арендован россиянами у "Кайрата" до 31 декабря 2022 года.

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