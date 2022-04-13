В России объяснили возможный уход Алипа из "Зенита"

"Зенит", вероятно, не будет выкупать казахстанского защитника Нуралы Алипа, считает сайт "Спорт день за днем".

"Избыточная конкуренция также вредна для команды, как и ее недостаток. Кажется, "Зениту", скорее, нужно укреплять вратарскую линию, учитывая травматичность Станислава Крицюка и оборону, так как Ярослав Ракицкий ушел из команды, а Нуралы Алипа, вполне возможно, не будут выкупать после аренды. Впрочем, в списке 25 потенциальных новичков, о которых рассказал Медведев, наверняка есть игроки и этих амплуа. Под новый лимит "восемь легионеров в основе и еще пять в заявке на матч" "сине-бело-голубые" могут подписать еще шестерых зарубежных футболистов. Главное, чтобы квалифицированные иностранцы хотели ехать в Россию на фоне изменившейся экономической и политической ситуации", - пишет издание.

Казахстанский защитник выступает за российскую команду на правах аренды - соглашение рассчитано до 31 декабря 2022 года.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира