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В России объяснили решение "Зенита" по Нуралы Алипу

В России объяснили решение "Зенита" по Нуралы Алипу
©ФК "Зенит"
Новости спорта Футбол Россия

Бывший капитан "Зенита" Алексей Игонин высказался о "решении" клуба из Санкт-Петербурга не выкупать у "Кайрата" казахстанского защитника Нуралы Алипа, сообщает Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что россияне могут не продлить трудовые отношения с центральным защитником. Обнародована и сумма, за которую "Зениту" предлагали футболиста.

"Зенит" принял решение по Нуралы Алипу

"В момент, когда только Алипа позвали на просмотр, были вопросы о его необходимости. Мы думали, что это возможно в будущем замена Ракицкому, а так как сейчас Ярослава в команде вообще нет, взятие Алипа в аренду было правильным решением. У него во многом схожи функции и возможности с Ракицким. Почему не играет полностью матчи? Тут вопрос в надежности и доверии главного тренера, потому что он делает выводы не из матчей, а из тренировочного процесса. Вопрос надежности, на мой взгляд, в отношении центрального защитника для сегодняшнего "Зенита" – это очень важный критерий.

Вопрос о выкупе делится на две части: тренер должен сказать, что игрок необходим, а руководство должно решать все то, что касается денег. Рынок всегда диктует цену. Сегодня три миллиона может быть много, а завтра уже будет мало. Тут еще вопрос в том, а будут ли эти три миллиона для выкупа?", - считает экс-лидер "Зенита".

Добавим, что ресурс Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего центрального защитника в 1,7 миллиона евро. "Зенит" арендовал футболиста до 31 декабря 2022 года.

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Кайрат ФК Казахстанцы за границей Футбольные трансферы

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