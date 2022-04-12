"Зенит" принял решение по Нуралы Алипу

"Зенит" не будет выкупать у "Кайрата" защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа, сообщает телеграмм-канал ZenitCafe. Но у футболиста еще есть шанс заявить о себе в РПЛ.

Российская команда до конца года арендовала 22-летнего казахстанца, но на этом сотрудничество, скорее всего, закончится.

"Судя по всему, защитник, взятый в аренду, не будет выкуплен "Зенитом" у "Кайрата", - делает вывод источник. - Причина проста: Алип пока не убедил, что его уровень соответствует задачам клуба. "Зенит", который летом останется с одним номинальным центральным защитником, будет рассматривать варианты приобретения других игроков, в том числе возвращения воспитанников из клубов РПЛ, зря что ли их растили.

3 миллиона евро, за которые "Зенит" может выкупить Алипа, можно применить с большей для всех пользой. Впрочем, у Алипа еще есть шансы проявить себя: скорее всего, Сергей Богданович доверит ему место в основе на матч против "Урала" и "Алании". А ну как окажется, что гордый сын казахского народа старательно прятал свои таланты от публики, и на самом деле у нас играет новый ван Дейк?"

Добавим, что ресурс Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего центрального защитника в 1,7 миллиона евро.

Названа сумма трансфера Алипа для "Зенита"

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