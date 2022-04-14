Перед переходом в "Зенит" защитник сборной Казахстана Нуралы Алип входил в сферу интересов "Динамо". Но в московском клубе посчитали, что он не сильнее тех игроков, которые находились в команде, сообщает Sport24.

Ранее появилась информация, что петербуржцы не будут выкупать Алипа у "Кайрата".

Алип перешел в "Зенит" из алматинского клуба в феврале на правах аренды до конца 2022 года. 22-летний футболист провел за "сине-бело-голубых" пять матчей, сыграв в общей сложности 145 минут.

Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о будущем казахстанца в команде.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира