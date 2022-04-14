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Семак похвалил Алипа и высказался о его будущем в "Зените"

Семак похвалил Алипа и высказался о его будущем в "Зените"
©ФК "Зенит"
Новости спорта Футбол Россия

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о казахстанском защитнике Нуралы Алипе, сообщает клубная пресс-служба.

Ранее игрока национальной сборной "проводили" из российской команды, а в "Кайрате" ожидают его "возвращение".

"Нуралы Алип прибавляет и адаптируется в команде. То время, которое он получает, он использует очень хорошо, оставляет приятное впечатление. Думаю, у Алипа еще будут шансы показать себя", - считает тренер.

Добавим, что 22-летнего казахстанца лидер РПЛ арендовал до конца 2022 года с правом выкупа. Ранее стала известна сумма, которую должен будет выплатить "Зенит".

"Перспективный парень". Экс-форвард "Зенита" высказался о дебюте Нуралы Алипа в РПЛ

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Кайрат ФК Казахстанцы за границей

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