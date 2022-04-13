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Игроки "Тараза", возвращение Алипа или вариант из РПЛ? Как Бердыев усилит оборону "Кайрата"

Игроки "Тараза", возвращение Алипа или вариант из РПЛ? Как Бердыев усилит оборону "Кайрата"
©ФК "Тараз"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Несмотря на достаточно удачный старт в КПЛ, "Кайрат" уже начал испытывать кадровые проблемы из-за скромной трансферной кампании, которую провели зимой. В частности, корреспондент Vesti.kz обращает внимание на дефицит защитников и предлагает возможные решения этой проблемы. 

Для начала напомним, что в межсезонье из "Кайрата" ушли сразу три основных центральных защитника - Нуралы Алип, Денис Поляков и Раде Дугалич. Из обоймы остался лишь Маки Баньяк. По сути, единственным новичком в этой линии стал Виктор Васин

"Кайрат" большинство матчей на сборах играл в два центрбека, но на старте сезона Курбан Бердыев вернулся к привычной схеме с тремя защитниками. И вот тут шанс получили молодые. Арсен Буранчиев стал левым центральным защитником, а Дамир Касабулат - правым. 

В итоге Баньяк выбыл после двух матчей в КПЛ. Из опытных игроков обороны в строю остался лишь Васин. После игры с "Каспием" Бердыев объемно высказался по этой теме: 

"Касабулат выходил с травмой. УЗИ показывает наличие травмы, а он вторую игру играет с ней. Безусловно, мы подвисаем в линии обороны. Играть в четыре защитника очень сложно, поскольку  Арсен Буранчиев не защитник априори. Он старается сыграть, и надо отдать должное его старанию. 

Баньяк прооперирован. Месяца полтора-два ждать надо. Возможно, к Лиге конференций вернется. У нас всего три центральных защитника, возможно, кто-то еще появится, так как мы ищем варианты. Нам просто необходим еще один центральный защитник. Если вдруг что-то еще произойдет, у нас будут проблемы". 

Какие варианты есть у алматинского клуба? Из внутреннего резерва остался лишь 18-летний Егор Ткаченко. Достаточно перспективный центрбек, уже прошел через "Кайрат-Москву", но для основного "Кайрата" будет большой авантюрой играть даже на коротком отрезке в сочетании: Касабулат - Ткаченко - Буранчиев. Выглядит романтично, но ошибки неизбежны. 

Игроки "Тараза", возвращение Алипа или вариант из РПЛ? Как Бердыев усилит оборону "Кайрата". Фото 1

Именно поэтому не случайны слухи об интересе "Кайрата" к защитникам "Тараза" - Нурлану Даирову и Елдосу Ахметову. Найти на внутреннем рынке более подходящие варианты сложно, хотя ни Даиров, ни Ахметов, конечно, не решат проблему глобально и не смогут значительно повысить уровень. Но их плюсы в том, что они уже опытные и к тому же с определенным уважением относятся к "Кайрату" (Даиров и вовсе прошел через академию клуба). 

Другие варианты скорее гипотетические. Например, в "Актобе" нет постоянной практики у Алибека Касыма - еще одного воспитанника "Кайрата". Это отличный вариант, но крайне маловероятный. Плюс, надо обращать внимание на потолок зарплат, в "Кайрате", как известно, казахстанцы получают не больше полутора миллиона тенге. Далеко не каждый местный игрок пойдет на такие условия, даже в столь большой клуб. 

Игроки "Тараза", возвращение Алипа или вариант из РПЛ? Как Бердыев усилит оборону "Кайрата". Фото 2

В теории есть шанс решить проблему с помощью иностранцев. Бердыев отлично знает российский рынок. Найти толкового защитника там вполне реально. Например, буквально на днях контракт с тульским "Арсеналом" расторг Иван Новосельцев. Российский центрбек провел самый продуктивный период своей карьеры именно под руководством Бердыева, а теперь он свободный агент. 

Но, возможно, "Кайрат" потерпит до лета, а там выбор уже будет более широким. Не исключено, что тот же Алип все-таки вернется из "Зенита", ведь пока нет веских оснований, что клуб из Санкт-Петербурга предложит ему постоянный контракт. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 5 3 2 0 5-1 11
2 Шахтер 4 3 1 0 10-2 10
3 Тобол 5 3 1 1 7-3 10
4 Каспий 5 3 1 1 4-2 10
5 Астана 5 3 0 2 6-5 9
6 Ордабасы 5 2 1 2 7-5 7
7 Атырау 5 2 1 2 4-4 7
8 Актобе 5 2 1 2 5-6 7
9 Тараз 5 1 2 2 3-4 5
10 Аксу Ак 4 1 1 2 3-4 4
11 Акжайык 4 1 1 2 1-3 4
12 Кызыл-Жар 5 1 1 3 2-5 4
13 Туран 4 0 2 2 0-4 2
14 Махтаарал 5 0 1 4 3-12 1

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Турнирная таблица "Чемпионат России 2021/22"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2 Динамо М 24 15 4 5 43-24 49
3 ЦСКА М 24 13 4 7 36-24 43
4 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6 Локомотив М 23 10 7 6 33-29 37
7 Крылья Советов 24 10 5 9 30-26 35
8 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9 Спартак М 24 8 6 10 27-32 30
10 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11 Нижний Новгород(II) 24 7 6 11 22-34 27
12 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15 Арсенал Т 24 5 6 13 24-49 21
16 Уфа 24 4 9 11 22-34 21

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Кайрат ФК Бердыев Курбан Алматы Алип Нуралы Зенит КПЛ Тараз ФК Премьер-лига России

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