Официально! Клуб из России объявил о контракте с тренером сборной Казахстана

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 16:19
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Грозненский "Ахмат" объявил о назначении наставника сборной Казахстана по футболу Магомеда Адиева на пост главного тренера клуба, сообщают Vesti.kz.

Специалист будет совмещать работу в клубе и в сборной: ранее стали известны некоторые подробности.

Накануне предыдущий рулевой "Ахмата" Мирослав Ромащенко подал в отставку. Он с августа 2023 года возглавлял российский клуб.

Что касается Адиева, то он хотел возглавить грозненский клуб, а мы разобрали примеры похожих совмещений постов.

"В пятницу состоялось общекомандное собрание футбольного клуба «Ахмат», на котором президент клуба Магомед Даудов представил коллективу нового главного тренера – Магомеда Адиева.

Магомед Мусаевич родился в городе Грозном. В разные годы Адиев выступал за родной клуб, выигрывал с ним Кубок России. Он также работал ассистентом главного тренера грозненцев, был главным тренером второй команды.

С недавних пор Магомед Адиев возглавляет национальную сборную Казахстана, добившись с ней лучших результатов в истории. Специалист будет совмещать работу в клубе и в сборной", - пишет пресс-служба клуба "Ахмат".

Добавим, что Адиев с 2022 года тренирует сборную Казахстана. Национальная команда под его руководством выиграла свою группу в Лиге наций, выйдя в дивизион B, а также до последнего боролась за путевку на Евро-2024. Ранее Адиев в качестве ассистента уже работал в "Ахмате".

Напомним, после 21-го тура "Ахмат" с 20 очками занимает 12-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги (РПЛ).

Метки:
Адиев Магомед Ахмат ФК Сборная РК по футболу Премьер-лига России

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