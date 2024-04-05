Сборной Казахстана нужен новый тренер? Адиев мечтал возглавить "Ахмат" - это клуб его жизни

Магомед Адиев в ближайшее время должен возглавить грозненский "Ахмат" до конца нынешнего сезона чемпионата России. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему тренер принял это предложение и как это связано с его будущим в сборной Казахстана.

"Ахмат" - главный клуб в жизни Адиева. Он всегда об этом говорил, в какой-то период тренерской карьеры он мечтал стать главным тренером этой команды.

"Я вырос в этом клубе, пропитан им. Единственная эмблема, которую я, будучи футболистом, поцеловал, — это эмблема "Терека", - говорил Адиев.

В 2019 году он вошел в тренерский штаб "Ахмата", который возглавил Игорь Шалимов. Однако, сам Магомед Мусаевич ожидал другого - он хотел стать главным и поэтому через короткое время решил уйти из штаба "Ахмата":

"У нас с Игорем Шалимовым сложились неплохие отношения. Он в какой-то мере был против моего ухода. Но проблема в том, что это был момент, когда я ждал, что стану главным тренером. И все к этому шло. Разговаривал с руководителями, и они давали мне понять, что я буду главным. Но через две недели они решили по-другому".

Далее пути Адиева и "Ахмата" разошлись на несколько лет, однако в 2023 году, уже будучи главным тренером сборной Казахстана руководители грозненского клуба связались с тренером. Клуб обратился осенью, в кульминационный период отборочного цикла ЧЕ-2024 для сборной Казахстана. "Ахмат" предлагал совмещать посты, Адиев размышлял на эту тему, но вскоре дал понять, что просто физически не успеет руководить обеими командами:

"У нас был долгий разговор с президентом клуба Магомедом Даудовым, я ему объяснял свою ситуацию. Говорю: "Я не могу просто встать и уйти. Это не по-футбольному, что обо мне люди скажут? Второй момент – я полностью закрою себе в Казахстан двери, меня люди оплюют. Вам как-то нужно договариваться с Федерацией, если договоритесь – возьму на себя часть работы". Речь шла уже о совмещении. Договорились обсудить после игры с "Нижним Новгородом". Они проигрывают, мы опять начинаем разговаривать. Я ему сказал: "Магомед, я долго думал, мы в даты не попадаем, у меня там начнется сбор, а тут будет игра в "Ахмате". Я не знаю, как это физически совместить. Что-то если неудачно получится, скажут – уехал туда, у тебя тут помощники проводят. Игру в "Ахмате" я тоже бросить не могу – я бы разорвался. Я ему благодарен, что он меня понял".

Сейчас Адиеву предоставился новый шанс в "Ахмате" и неудивительно, что он хочет им воспользоваться. В сборной Казахстана цикл завершен, фактически до осени конкретных турнирных задач нет. "Ахмат" идет рядом с зоной стыковых матчей в РПЛ и есть определенный риск вылета. Адиев призван выправить положение. Если у него это получится, то ему наверняка дадут длительный контракт. А это значит, что его будущее в сборной Казахстана под огромным вопросом. Опять же, совмещение постов - очень сложный и энергозатратный вариант для Адиева и не выгодный для КФФ. Тем более, сам тренер говорил о необходимой перестройке сборной, а это процесс требующий большого внимания и работы. Именно поэтому получается странный алгоритм - успех Адиева в "Ахмате" скорее всего будет означать окончание его работы в сборной Казахстана.

Но, в целом, уже сейчас КФФ стоит задуматься о поиске кандидатов на пост тренера сборной. После игр с Грецией и Люксембургом возникло ощущение, что тренер дал все что мог этой команде и ведь не зря он заговорил о перезагрузке. При этом, Адиев по-прежнему молодой специалист, ему не хватает драйва каждодневной работы, поэтому его мотивация и амбиции в клубной карьере понятна. На сегодня, решение Адиева о подписании контракта с "Ахматом" - это сигнал для КФФ. Наступило время перемен и федерация столь же свободна в выборе как Адиев, всеми силами удерживать тренера (пусть даже одного из самых успешных в истории) нет никакого смысла.

Фото: КФФ©, ФК "Ахмат"©