Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига

Автор:

Комментарии

Крупный скандал или все законно? В первой лиге Казахстана сыграл легионер

Крупный скандал или все законно? В первой лиге Казахстана сыграл легионер
©ФК "Окжетпес"

Вчера, 4 апреля, начался новый сезон в первой лиге Казахстана. Второй по значимости дивизион страны с этого года ввел важное правило - теперь участники турниры могут регистрировать лишь казахстанских футболистов и воспитанников отечественной школы футбола. То есть подписывать легионеров клубам первой лиги отныне запрещено.

Однако во вчерашнем матче между "Таразом" и "Окжетпесом" (1:2) в составе гостей все 90 минут на поле провел сербский полузащитник Срджан Димитров. 31-летний хавбек помог синегорцам одержать победу и заработал желтую карточку. Корреспондент Vesti.kz разобрался, как это возможно.

В заявках всех 16 клубов первой лиги-2024 есть только один легионер, и это Димитров. Он является вторым дорогостоящим игроком чемпионата (250 тысяч евро), уступая лишь Касымжану Таипову из "Каспия" (300 тысяч).

В прошлом он играл в чемпионатах Сербии, Мальты, Латвии, Таиланда и Венгрии. На его счету даже шесть матчей в еврокубках, в которых он забил один гол и сделал два ассиста. Поэтому футболист достаточно опытный и мастеровитый для первой лиги Казахстана.

В нашей стране серб оказался в прошлом году, когда на правах свободного агента заключил договор с "Окжетпесом". В сезоне-2023 он провел 26 матчей во всех турнирах, забив в них пять мячей. Димитров стал одним из результативных игроков кокшетауской команды, но не смог помочь избежать вылета в первую лигу.

Обычно игроки уезжают из Казахстана, если их клубы вылетают из КПЛ. Но Срджан решил остаться и играть за клуб даже в первой лиге. Казалось, что новое правило, которое запрещает регистрацию легионеров в клубах чемпионата, должно испортить планы полузащитника, но это не так.

Мы связались с пресс-службой QFL, в которой нам объяснили, что в случае с Димитровым ничего противозаконного нет.

"Согласно регламенту первой лиги, все 25 заявленных игроков, включенных в заявочный лист, должны являться воспитанниками казахстанского футбола.

Однако исключение составляют легионеры, которые уже были зарегистрированы за клубы в 2023 году и трудовые отношения которых были продлены на следующий сезон (2024). Это исключение применимо по отношению к полузащитнику "Окжетпеса" Срджану Димитрову из Сербии. В этой связи, какие-либо дисциплинарные санкции к указанному футбольному клубу не будут применяться.

Отметим, что это единичный случай, так как больше легионеров в заявках 16 команд-участниц турнира не присутствуют", - заключили в QFL.

Выходит, что никаких нарушений правил нет и Димитров действительно является игроком-исключением. Любопытно, что обычно клубы первой лиги не заключают с футболистами долгосрочные контракты, но в данной истории "Окжетпес" продлил срок действия договора Срджана еще в 2023 году, когда клуб был представлен в КПЛ. 

В четверг, 4 апреля, "Окжетпес" одержал гостевую победу над "Таразом" в матче первого тура первой лиги-2024 (2:1). В составе победителей голами отметились Батырхан Тажибай и Зикрилло Султаниязов.

Фото: ФК "Окжетпес"©️

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Футбол Первая лига Казахстана Казахстан Окжетпес ФК Тараз ФК Сербия ПФЛК Каспий ФК

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 14:41
Первая лига
©ФК "Окжетпес" Крупный скандал или все законно? В первой лиге Казахстана сыграл легионер
30 марта, 22:35
Первая лига
©ФК "Окжетпес" Экс-игрок сборной Казахстана получил неожиданный вариант возвращения в футбол
29 марта, 21:30
Первая лига
©КФФ Озвучена причина отставки тренера сборной Казахстана
29 марта, 11:43
Первая лига
©ФК "Окжетпес" В прокуратуре сделали заявление о казахстанском футбольном клубе: подробности
21 марта, 17:30
Первая лига
©КФФ Известный казахстанский вратарь нашел себе новый клуб
14 марта, 18:00
Первая лига
©instagram.com/fcaqsu Футбольный клуб в Казахстане могут закрыть
13 марта, 14:32
Первая лига
©ФК "Аксу" Казахстанский клуб могут понизить в лиге
8 марта, 19:10
Первая лига
©ФК "Аксу" Забивший за европейский клуб казахстанец удивил выбором новой команды
8 марта, 18:19
Первая лига
©КФФ Появился неожиданный претендент на футболиста сборной Казахстана
6 марта, 07:37
Первая лига
©instagram.com/lekso_tata Экс-игрок сборной России попал в неприятную историю после отъезда из Казахстана
5 марта, 23:59
Первая лига
©ФК "Каспий" Казахстанский футбольный клуб угодил в международный скандал
4 марта, 13:46
Первая лига
©instagram.com/fctobol Объявлено о трансфере чемпиона Казахстана
29 февраля, 21:01
Первая лига
©ПФЛК Стало известно будущее ФК "Аксу"
27 февраля, 20:27
Первая лига
©instagram.com/fc.khantengri/ Казахстанский клуб забил восемь голов европейской команде
25 февраля, 15:39
Первая лига
©ФК "Валмиера" Экс-игрок "Кайрата" и сборной Казахстана выбрал неожиданное развитие карьеры
23 февраля, 13:59
Первая лига
©ФК "Кызыл-Жар" Экс-звезда "Астаны" решил сменить команду и отправился в первую лигу
19 февраля, 14:15
Первая лига
©vk.com/belarusff 15-летний талант "Кайрата" заинтересовал клубы РПЛ после матча со сборной России
18 февраля, 21:00
Первая лига
©ФК "Кайрат" "Возил соперника". Талант из "Кайрата" блеснул в матче со сборной России
8 февраля, 15:10
Первая лига
©КФФ Отбивший пенальти Мбаппе казахстанский вратарь решил вернуться в футбол
7 февраля, 08:08
Первая лига
©ФК "Окжетпес" Чемпион в составе "Астаны" и экс-вратарь "Кайрата" перешли в новый клуб
5 февраля, 15:29
Первая лига
©ФК "Текстильщик" Казахстанский нападающий близок к переходу в новый клуб. Его тренирует бывшая звезда Серии А
27 января, 20:46
Первая лига
©instagram.com/dimash_kashken/ Клуб первой лиги объявил о подписании казахстанца, игравшего в "Атлетико" и "Монако"
26 января, 14:48
Первая лига
©ФК "Каспий" Клуб первой лиги назначил титулованного казахстанского тренера
25 января, 23:08
Первая лига
©ФК "Жетысу" Бывший вратарь "Кайрата" и "Тобола" подпишет контракт с новым клубом
19 января, 14:30
Первая лига
©ФК "Актобе" Казахстанский футбол коснутся официальные изменения. Известны подробности
25 декабря, 15:08
Первая лига
©instagram.com/fc__ordabasy Названы должники по налогам в казахстанском футболе
23 ноября, 19:57
Первая лига
©football.by Игравший в Казахстане футболист находится на просмотре в европейском клубе
16 ноября, 16:59
Первая лига
©euronews.com На казахстанский клуб пожаловались в ФИФА
4 ноября, 08:30
Первая лига
©ФК "Елимай" "Честные люди никогда не нравятся". Смаков неожиданно отреагировал на уход из "Елимая"
2 ноября, 20:00
Первая лига
©instagram.com/fc_elimai "Елимай" решил судьбу Смакова: тренер отреагировал

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus